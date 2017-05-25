Информация городской диспетчерской службы на 25 мая 2017

По состоянию на 7.00 часов 25 мая в Хабаровске из-за течи канализации холодная вода временно не подается в дом 44 по улице Ленина. Согласно утвержденному графику, в период с 22 по 26 мая 2017 года будут проводиться гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей зоны ТЭЦ № 1 на плотность и прочность. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Всего под отключение попадает: 1374 жилых дома, 52 лечебных заведения и 134 социальных объекта в Центральном, Индустриальном и Железнодорожном районах города.

Газом заправлено 23 ГРУ или 45,05 тонны топлива.

В городе не работает 63 лифта.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 185, а ночью – 12 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 113,46 кубометра мусора.

За нарушение правил парковки эвакуировано 25 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 40 ДТП, зафиксировано 2 возгорания, на пульт «03» поступило 595 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 657 единиц транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус, 594 автобуса.