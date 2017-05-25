Обзор ночных происшествий за 25 мая 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

На перекрестке улиц Краснореченской и Юности столкнулись два автомобиля. Водитель «Сузуки» ехал по Краснореченской со стороны Волочаевской, на перекрестке мужчина хотел развернуться. Он успел съехать на Юности; когда «Сузуки» находилась на трамвайных путях, в левую переднюю дверь иномарки врезалась «Тойота Виста».

Водитель «Висты» не хотел признавать своей вины. Он был уверен, что шофер «Сузуки» проехал на красный. Автолюбитель на «Сузуки» предъявил запись видеорегистратора. Виновником ДТП признан мужчина, управлявший «Тойотой».

В продуктовый магазин на улице Волочаевской, у остановки «Индустриальный Колледж» вызвали полицейских. Охранник пожаловался на покупательницу, которая съела конфету, не расплатившись за нее у кассы. Дама вину не отрицала, однако по ее словам, товар она съела, чтобы получить компенсацию за оскорбления, которые ей якобы нанес охранник супермаркета.

Деньги у девушки были, но расплачиваться за конфету она отказывалась. Принципиальную посетительницу забрали в отделение полиции. Туда же направился и представитель торговой точки – писать заявление о нанесенном супермаркету материальном ущербе.

MestoproTV