Медиафорум открылся в Хабаровске

Сегодня, 25 мая, официально открылся первый медиафорум «Хабаровский край – территория диалога». Мероприятие станет площадкой для обсуждения наиболее актуальных вопросов социально-экономического развития края и роли средств массовой информации в этих процессах.

Сразу после открытия началось пленарное заседание, после которого пройдут основные дискуссионные площадки, где выступят 19 федеральных и местных экспертов. Ведущий и корреспондент телеканала «Россия-24» Екатерина Грачева расскажет о специфике работы новостных эфиров, а директор по внешним коммуникациям Rambler&Co Матвей Алексеев затронет тему медиаграмотности. В работе форума также примут участие шеф-редактор медиапроектов Mail.ru. Ольга Сидорова, главный редактор журнала «Родина» Игорь Коц.

«Сегодня здесь собрались люди, которые выстраивают диалог между обществом и властью. Информационных каналов сейчас много. Мы бы хотели, чтобы форум помог ближе познакомиться с достижениями, которые есть на территории нашего региона. Новые механизмы и инструменты, которые у нас в руках, должны способствовать тому, чтобы отсюда не только не уезжали люди, но и ехали с радостью на Дальний Восток. Мы делаем новую историю, и медиасообщество – главный помощник в этом деле. Выражаю благодарность Союзу журналистов РФ за помощь в организации форума, за то, что преодолели огромные расстояния и готовы поделиться опытом», – сказал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

«Большой и качественный отряд хабаровских журналистов всегда служил для нас примером в Москве, мы постоянно ставим вас в пример молодым. На форуме собрались представители медиасообщества и власти. Знаю, что они не всегда дружат, но находят возможности для диалога». медиафорум приветствие.jpg

После серии докладов начнут работу тематические секции. Всего их будет четыре. Речь пойдет о развитии регионального телевидения и газет, работе с новыми медиа, роли СМИ в реализации стратегии развития региона.

Отметим, стать участниками медафорума изъявили желание около 400 человек. Среди них жители не только Хабаровского края. В столицу региона приехали представители Приморского края, Сахалинской и Амурской областей, Республики Саха (Якутия). todaykhv.ru