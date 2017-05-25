С 1 июля в Хабаровском крае подорожают коммунальные услуги

С 1 июля в Хабаровском крае цена на электричество, тепло, холодную и горячую воду увеличится на 4,1%. Что и сколько именно будет стоить, рассказала первый заместитель председателя комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края Маргарита Эскина.

Надо уточнить, что 4,1 % - это в среднем. А вот, какой цена будет на конкретные коммунальные ресурсы:

тепловая энергия – 1639,74 рублей за Гкал (рост 4,1%),

природный газ – 6 717,15 рублей за одну тыс куб м (рост 3%),

холодная вода – 38,95 рублей один куб м (рост 6,8%),

водоотведение – 32,26 рублей за один куб м (рост 7,9%),

электроэнергия - 4,27 рублей за кВт/ч (рост 3,9%).

При этом для жителей сельской местности, а также в многоквартирных и частных домах, где установлены электрические плиты, продолжит действовать понижающий коэффициент - 0,7. Это позволит сэкономить около 30% стоимости электроэнергии.

С 1 января для дачников и представителей садоводческих объединений действует такой же тариф, как для сельских жителей, с 1 июля это будет 2 рубля 99 копеек.

Больше всего повысится плата за холодную воду и водоотведение. Это связано с технологическими процессом, который требует больше затрат на ремонты, материалы, электроэнергию.

Когда готовилось нынешнее повышение тарифов, а утверждаются они всегда до 20 декабря предыдущего года, то есть в 2016 году на 2017 год, «Водоканал» Хабаровска представил свой вариант экономического обоснования, по которому тарифы должны были вырасти на 20%. С их расчетами комитет не согласился. Был досудебный спор. Предприятие даже обращалось в Федеральную антимонопольную службу, но принята позиция комитета, который следит за тем, чтобы рост тарифов укладывался в предельно допустимые величины. Плата за коммунальные ресурсы ограничена индексом размера платы граждан и жестко контролируется федеральным правительством.

Еще больше выросли тарифы на холодную воду в Комсомольске-на-Амуре. Дело в том, что одно время их утверждала администрация города. И, понятно, она всячески сдерживала цены на коммуналку. Теперь тариф стал экономически обоснованным.

Край наш большой, и если в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре тепло и горячую воду в многоквартирные дома горожанам подает Дальневосточная генерирующая компания, у которой самые оптимальные цены, то в отдаленных поселках другая ситуация. У маленьких котельных, которые работают на мазуте или дизельном топливе и отапливают небольшое количество домов, те же горячая вода и тепло становятся буквально золотыми. И люди, по идее, должны платить огромные деньги.

Так вот, чтобы северяне и жители отдаленных территорий не оказывались в таких неравных условиях, губернатор края каждый год устанавливает предельный тариф, исходя из которого рассчитывается размер платы за тепловую энергию и горячую воду.

С 1 июля нынешнего года предельный максимальный тариф на тепловую энергию составляет 2 698,36 рублей за 1 Гкал. Причем, он не повышается уже два года. Выходит, во что чтобы ни вылилась вам горячая вода как бы ни выросло тепло, больше этой суммы никто в крае не платит. Разницу компенсирует краевой бюджет.

Ежегодно на эти цели закладываются немалые средства. На нынешний год только на оплату тепла предусмотрено – 2 млрд 329 млн рублей. К слову, если сравнить сейчас тарифы на тепловую энергию, то в нашем крае они ниже, чем в соседних Амурской области и в Приморском крае.

Аналогичная ситуация и с электрической энергией. Жители северных и южных районов, независимо от поставщика, оплачивают электроэнергию по единым тарифам. Так, в независимости от затрат на ее производство жители сел и скажем в Аяне и в Охотске во втором полугодии будут платить 2 рубля 99 копеек за кВтч, хотя себестоимость ее на севере в разы дороже. todaykhv.ru