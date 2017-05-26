Информация городской диспетчерской службы на 26 мая 2017

По состоянию на 7.00 часов 26 мая в Хабаровске из-за порыва на водоводе холодная вода временно не подается в дома: 9 по улице Гоголя, 15 и 15а по улице Пушкина. Согласно утвержденному графику, в период с 22 по 26 мая 2017 года будут проводиться гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей зоны ТЭЦ № 1 на плотность и прочность. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Всего под отключение попадает: 1374 жилых дома, 52 лечебных заведения и 134 социальных объекта в Центральном, Индустриальном и Железнодорожном районах города.

Газом заправлено 17 ГРУ или 41,43 тонны топлива.

В городе не работает 64 лифта.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работала 161, а ночью – 13 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 155,28 кубометра мусора.

За нарушение правил парковки эвакуировано 25 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 40 ДТП, зафиксирован 1 пожар и 3 возгорания, на пульт «03» поступило 670 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 662 единицы транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус, 599 автобусов.