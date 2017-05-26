В 2017 году в Хабаровском крае планируется ввести около 420 тысяч квадратных метров жилья

Участники расширенного заседания Правительства Хабаровского края рассмотрели вопросы развития жилищного строительства в регионе. С основным докладом по этому вопросу выступил министр строительства Константин Пепеляев. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

По его словам, реализация социальных проектов в регионе ведется в рамках профильной целевой программы. Ее общий объем финансирования в 2017 году составит 1,9 млрд рублей. При этом около 40% всех средств направляется на обеспечение жильем социальных категорий граждан. В их числе ветераны Великой Отечественной войны, дети-сироты, для которых будет построено либо приобретено на вторичном рынке 569 квартир. Кроме того, поддержку получит 551 молодая семья.

«Основной показатель эффективности реализации программы – рост объемов ввода жилья. С 2013 по 2015 г. отмечена положительная динамика, а в 2015-ом показатель достиг рекордного с 1992 г. – 449,9 тыс. квадратных метров. В прошлом году на фоне непростой экономической ситуации, которая также отразилась на строительной отрасли, объемы ввода у нас снизились почти на 19% и составили 366 тыс. кв. метров. Сегодня ситуация в отрасли выравнивается и на конец года мы планируем выйти на показатель в 420 тысяч», - отметил Константин Пепеляев.

По словам министра, на снижение объемов также повлияла ситуация вокруг ФГУП «Дальспецстрой». Так, в прошлом году из 13 объектов, планируемых к вводу, работы были завершены только на 4-х. При этом министерство строительства прорабатывает различные варианты достройки проблемных объектов. Некоторые из них могут быть переданы в краевую или муниципальную собственность.

Перспективы в профильном министерстве также связывают с развитием малоэтажного строительства в Хабаровском и ряде других муниципальных районов края.

По словам Губернатора, сегодня в регионе есть большая потребность в доступном жилье, увеличении объемов его строительства. В особенности эту работу необходимо активизировать в точках роста региона, таких как Комсомольск-на-Амуре.

«По поручению главы государства сегодня идёт возрождение и модернизация инженерной и промышленной столицы Дальнего Востока – города Юности. Строительство новых объектов повлечет за собой привлечение трудовых ресурсов, инженерных и рабочих кадров, специалистов других специальностей. Здесь мы должны создать комфортные условия для труда и отдыха. Сегодня необходимо тщательно проработать это направление, увеличив объемы жилищного строительства», - сказал Вячеслав Шпорт.