Общественные обсуждения дизайн-проектов по благоустройству дворов начались в Хабаровском крае

В городах и поселках Хабаровского края, принимающих участие в федеральном приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды», завершилось утверждение местных адресных программ по благоустройству. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Уже определено, что в 2017 году в регионе отремонтируют 166 дворов и 28 общественных территорий.

«Сейчас мы приступили к следующему этапу реализации приоритетного федерального проекта. Жители должны решить, как будут выглядеть дворы и места отдыха. Общественные обсуждения в течение месяца пройдут во всех районах края. Все дизайн-проекты облика территорий должны быть утверждены до 1 июля», - отметила заместитель министра ЖКХ Полина Шутова.

Она также добавила, что с предлагаемыми проектами жители могут ознакомиться на официальных сайтах органов местного самоуправления. Будет выбрана и форма общественных обсуждений: анкетирование, прием заявок или публичное рассмотрение предложения. По результатам будут внесены соответствующие корректировки в проекты. Отметим, в рамках федеральной программы предусмотрены различные виды работ. Это может быть ремонт дворового проезда, установка освещения, лавочек, урн, малых архитектурных форм, оборудование парковок, спортивных и детских площадок, ливневой канализации и другие.

Прежде чем приступить к ремонту, проектно-сметные документации пройдут экспертизу. Подрядные организации, которые займутся благоустройством дворов и мест отдыха, определятся по итогам аукционов.

Напомним, что приоритетный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал этой весной во всех регионах страны. В Хабаровском крае к нему присоединились 19 муниципальных образований. Программа рассчитана на пять лет. Между участниками уже распределено 307,5 млн рублей.