По состоянию на 7.00 часов 29 мая в Хабаровске нет отключений холодного водоснабжения. Из-за повреждения на трассе без горячей воды временно остаются 48 домов в разных районах города. В городе не работает 70 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работала 41, а ночью – 11 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 81,2 кубометра мусора.
По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 23 ДТП, зафиксировано 15 возгораний, на пульт «03» поступило 730 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 663 единицы транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус, 600 автобусов.
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