Оперативная информация на 29 мая 2017 года от администрации Хабаровского края

За прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло. На контроле чрезвычайных ситуаций нет. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Пожары в населенных пунктах. За прошедшие сутки в населенных пунктах зарегистрировано пожаров – 6 (АППГ – 6), в жилом секторе – 5 (АППГ – 6), на производственных объектах – нет (АППГ – нет), на прочих объектах – 1 (АППГ – нет). Погибших – нет (АППГ – нет), травмированных – нет (АППГ – 4), спасенных – нет (АППГ – 3), эвакуированных – нет (АППГ – 24).

Природные пожары. По данным РПДУ «Управление лесами Правительства Хабаровского края» на территории Хабаровского края действует 7 природных пожаров на общей площади 231,5 га из них 2 локализованы на площади 45 га:

Ванинский МР (КПО-3) – 1 пожар действует на площади 150 га;

Верхнебуреинский МР (КПО-3) – 2 пожара действует на площади 13,5 га из них 1 локализован на площади 10 га;

Комсомольский МР (КПО-3) – 1 пожар действует на площади 8 га;

МР им. П. Осипенко (КПО-3) -1 пожар действует на площади 5 га;

Солнечный МР (КПО-3) – 1 пожар локализован на площади 35 га;

Ульчский МР (КПО-3) – 1 пожар действует на площади 20 га.

С начала пожароопасного периода 2017 г. зарегистрировано 170 природных пожаров на общей площади 14544 га (7291 га – лесная, 7253 га – нелесная). За аналогичный период прошлого года на территории края зарегистрировано 186 природных пожаров на площади 41810 га.

Сведения о дорожно-транспортных происшествиях. На территории края зарегистрировано 9 ДТП, пострадавших – 12, погибших - 0. На ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 9 раз.

Гидрометеорологическая обстановка на территории края в норме.

Фактов обнаружения взрывоопасных предметов не зарегистрировано.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории края в норме.

Радиационный фон в норме.