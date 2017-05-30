Информация городской диспетчерской службы на 30 мая 2017

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 30 из-за повреждения в тепловой камере горячее водоснабжение отключено в 41 жилом доме в районе Волочаевского городка. Из-за повреждения задвижки горячей воды нет по адресу ул. Панфиловцев, 36, 36А. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Кроме того, в связи с плановыми работами по сдаче элеватора вода отсутствует по ул. Вологодская,30,32,34,34А; из-за порыва её нет по ул. Краснореченской, 40, 40А, 44. Отключений холодного водоснабжения нет. В городе не работает 66 лифтов.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 212единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышло 13 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 231,9 кубометра мусора.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 31 ДТП, эвакуировано 28 автомобилей нарушителей правил парковки, зафиксировано 8 возгораний, на пульт «03» поступило 653 вызова.

Сегодня утром на маршруты вышло 664 единицы общественного транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус и 601 автобус.