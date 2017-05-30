Прохладную неделю прогнозируют синоптики в Хабаровске

В Хабаровском крае рабочая неделя будет прохладной. По данным синоптиков, сейчас в регионе действует циклон, который в отдельные районы может принести даже снег.

- Со вчерашнего дня в крае дует сильный северо-восточный ветер. Особенно его ощущают жители Аяно-Майского района. Там он может усиливаться до 17 метров в секунду, - сказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. - На севере края пройдут осадки, в основном, - дождь, также ожидаем снег. В центральных и южных районах края - кратковременные дожди. Температура ночью будет прохладная, в пределах 5-12 градусов. А на севере еще холоднее - температуры уйдут в минус. Днем ожидается разброс - от 17 до 23 градусов тепла. По нашим данным мы идем ниже нормы на 2-3 градуса.

Подарков от погоды не приходится ждать и жителям краевого центра.

- В Хабаровске неделя также будет некомфортная. То солнце, то облачность. Возможны кратковременные осадки. Ветер северо-восточный до 12 метров в секунду. Ночные температуры будут в пределах 7-9 градусов тепла, а днем - 16-18 градусов тепла, - отметила Галина Брынцева. todaykhv.ru