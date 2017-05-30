Около двух тысяч жителей Хабаровского края пострадали от укусов клеща

С начала опасного сезона в Хабаровском крае зарегистрировано 1 955 случаев присасывания клещей, из них 738 у детей. По информации министерства здравоохранения края за неделю с 15 по 21 мая за медицинской помощью обратились 443 взрослых и 250 детей. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

По-прежнему наибольшее количество случаев регистрируется в Хабаровске, Амурском, Нанайском и имени Лазо районах, а также в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Вяземском, Бикинском, Советско-Гаванском, Верхнебуреинском и Полины Осипенко районах.

"С начала опасного сезона экстренную профилактику получили 328 пострадавших от укуса клеща, в том числе 227 детей. Введение иммуноглобулина позволяет минимизировать риски заражения клещевым вирусным энцефалитом. В первую очередь его вводят непривитым или получившим не полный курс вакцинации. Иммуноглобулин необходимо ввести в первые четверо суток после присасывания", - отметила консультант отдела министерства здравоохранения края Наталья Сатарова.

Напомним, одним из самых действенных способов уберечь себя от заболевания клещевым энцефалитом является вакцинация. В этом году прививки получили 102391 человек, в том числе 43 тысячи детей – это 100% от плана.

Так, в прошлом году в лечебные учреждения края по поводу укуса клеща обратились почти семь тысяч человек. Зарегистрировано 60 фактов заражения клещевым боррелиозом и пять - клещевым энцефалитом. Ежегодно на протяжении последних трех лет один из таких случаев заканчивался летальным исходом.

В Хабаровском крае потенциально опасными признаны территории 16 районов.