Информация городской диспетчерской службы на 31 мая 2017

По состоянию на 7.00 часов 31 мая в Хабаровске нет отключений холодного водоснабжения. Из-за повреждений на трассах и проведения ряда плановых ремонтных работ без горячей воды временно остаются 16 жилых домов и 3 административных здания в разных районах города. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Газом заправлено 20 ГРУ или 33,8 тонны топлива.

В городе не работает 69 лифтов.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 206, а ночью – 12 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 198,08 кубометра мусора.

За нарушение правил парковки эвакуировано 20 автомобилей.

По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 51 ДТП, зафиксирован 1 пожар и 1 возгорание, на пульт «03» поступило 669 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышла 661 единица транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус, 598 автобусов.