Отдать ненужные вещи на благотворительность хабаровчане смогут в воскресенье

В Хабаровске состоится благотворительная ярмарка «Из руки в руки», в ходе которой горожане смогут пожертвовать ненужные вещи, сообщает. Мероприятие пройдет в формате обмена – кто-то сможет отдать, а кто-то взять.

– У многих людей есть ненужные одежда, книги, канцелярия, обувь. Вместо того, чтобы все это выбрасывать лучше принести нам, чтобы мы передали их нуждающимся, - рассказывает организатор ярмарки Ольга Красюкова. – Ярмарка будет работать только один день, мы понимаем, что не все смогут успеть привезти вещи. Поэтому готовы принимать пожертвования регулярно. Можно как детские, так и взрослые вещи: обувь, предметы быта, детские канцелярские принадлежности, игрушки, литературу. Нуждающиеся смогут взять любую вещь.

Начало ярмарки 4 июня в 11.30 у стен Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери на Соборной площади. Для желающих передать вещи до начала ярмарки или после контактное лицо: Ольга Красюкова +7 914 771 0780.