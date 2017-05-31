Оперативная информация на 31 мая 2017 года от администрации Хабаровского края

За прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло. На контроле чрезвычайных ситуаций нет. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Пожары в населенных пунктах. За прошедшие сутки в населенных пунктах зарегистрировано пожаров – 5 (АППГ – 4), в жилом секторе – 4 (АППГ – 3), на производственных объектах – нет (АППГ – нет), на прочих объектах – 1 (АППГ – 1). Погибших – нет (АППГ – нет), травмированных – нет (АППГ – нет), спасенных – нет (АППГ – нет), эвакуированных – нет (АППГ – нет).

Природные пожары. По состоянию на 07.30 31.05.2017 г. по данным РПДУ «Управление лесами Правительства Хабаровского края» на территории Хабаровского края действует 4 природных пожара, на общей площади 88 га:

Ванинский МР (КПО-3) – 1 пожар действует на площади 50 га;

Комсомольский МР (КПО-3) – 3 пожара, действуют на площади 88 га из них один локализован на площади 10 га;

С начала пожароопасного периода 2017г. зарегистрировано 185 природных пожаров на общей площади 17416 га (10123 га – лесная, 7293 га – нелесная). За аналогичный период прошлого года на территории края зарегистрировано 187 природных пожаров на площади 41814 га.

В территориальные подразделения ГПН поступило и зарегистрировано в КРСП 185 сообщений о лесных пожарах. С целью установления виновных лиц проводится проверка в рамках уголовного законодательства. С начала пожароопасного периода возбуждено 352 административное дело в отношении граждан, проводящих сжигание сухой растительности.

С учетом метеорологической обстановки и прогнозированием классов пожарной опасности возникновение природных пожаров возможно на территории Советско-Гаванского, Ванинского, Николаевского, Охотского, Ульчского районов.

Гидрометеорологическая обстановка на территории края.

Гидрологическая обстановка. На реках края колебания уровней воды.

На Амуре у г. Хабаровска, в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 15-20 см.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в норме.

Радиационный фон не превышен.