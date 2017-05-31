В Хабаровском крае упростят процесс штрафования шумных соседей

Руководитель краевого УМВД Михаил Черников заявил о том, что готовится к подписанию соглашение, которое позволит более эффективно бороться с нарушителями тишины.

- У нас есть нормативные документы, которые определяют работу с нарушителями тишины и покоя. Мы ожидаем в ближайшее время соглашение, которое будет подписано между правительством Хабаровского края и МВД России, - говорит Михаил Черников. - Согласно этому соглашению полицейские вновь будут составлять протоколы об административном правонарушении на шумных соседей непосредственно на месте вызова.

Административный протокол повлечет за собой либо предупреждение, либо наложение штрафа. Сейчас шумные соседи отделываются только разговором с полицией и дело редко доходит до привлечения к административной ответственности.

- Пока что, после такого вызова, мы собираем материалы, затем отдаем их на административную комиссию муниципалитета, которая и решает - привлекать ли к ответственности нарушителей или нет. То есть еще надо доказать, что был факт нарушения тишины. После подписания соглашения все станет иначе, - объясняет Михаил Черников. - Любые сообщения такого характера отрабатываются. На вызов может приехать не только участковый, но и служба ППС, наружный патруль и даже ДПС.

А между тем, в Хабаровском крае нарушать тишину и покой соседей запрещается в 22 до 7 часов утра. В выходные и праздничные дни шуметь запрещается с 22 до 10.00. При отсутствии признаков мелкого хулиганства шум - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тыс рублей; на должностных лиц - от 5 до 10 тыс рублей; на юридических лиц - от 10 до 15 тыс рублей. todaykhv.ru