В Хабаровском крае 1 июня весь день будет запрещена продажа алкоголя населению

В четверг страна отмечает День защиты детей и по закону 1 июня относится к тому небольшому количеству праздников, когда торговать спиртным официально запрещено.

Помимо 1 июня, продажа крепких напитков в Хабаровском крае запрещается в День молодежи – 27 июня, а также 1 сентября. Жителям не рекомендуется, но и не запрещается пить 11 сентября - в День трезвости.

- В День защиты детей работать будем по заявкам жителей о том, что где-то нарушается закон и продается алкоголь, в том числе несовершеннолетним. Такую торговую точку проверят, если факт продажи алкоголя подтвердится, то будет оформлен административный протокол, - рассказал сотрудник пресс-службы городского УВД Кирилл Блинов. - Штрафы на предпринимателей не особо действуют. Основные убытки скорее связаны с изъятием алкоголя, который потом уничтожается. Как показывает опыт прошлых лет, 1 июня попадается немало торговых точек, которые продают алкоголь подпольно. В 2016 году в этот день выявили такой факт прямо на площади Ленина. Закон нарушают мелкие магазинчики и киоски. Крупные торговые сети не торгуют алкоголем в запрещенные дни.

За продажу алкоголя несовершеннолетним лицам предусмотрено административное наказание в виде штрафа: для граждан — от 30 до 50 тыс рублей; для должностных лиц — от 100 до 200 тыс рублей; организаций — от 300 до 500 тыс рублей.