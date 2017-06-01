Оперативная информация на 1 июня 2017 года от администрации Хабаровского края

За прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло. На контроле чрезвычайных ситуаций нет. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Пожары в населенных пунктах. За прошедшие сутки в населенных пунктах зарегистрировано пожаров – 7 (АППГ – 6), в жилом секторе – 5 (АППГ – 5), на производственных объектах – нет (АППГ – нет), на прочих объектах – 2 (АППГ – 1). Погибших – нет (АППГ – нет), травмированных – нет (АППГ – нет), спасенных – нет (АППГ – нет), эвакуированных – нет (АППГ – нет).

Природные пожары.

По состоянию на 07.30 01.06.2017 г. по данным РПДУ «Управление лесами Правительства Хабаровского края» на территории Хабаровского края действует 2 природных пожара, на общей площади 267 га, из них 1 пожар локализован на площади 197 га:

- Ванинский МР (КПО-3) – 1 пожар, действует на площади 70 га;

- Комсомольский МР (КПО-3) – 1 пожар, локализован на площади 197 га.

В зоне контроля лесных пожаров зарегистрировано 2 природных пожара на площади 3508 га:

- Нанайский МР Анюйское лесничество на площади - 3410 га;

- Тугуро-Чумиканский МР Чумиканское лесничество на площади – 98 га.

По Всероссийскому единому учёту ИСДМ «Рослесхоза» данным пожарам присвоены номера: в Нанайском МР пожар № К-590, в Тугуро – Чумиканском МР пожар № К-608. В общий учет Управления лесами Правительства Хабаровского края данные пожары не внесены, решениями комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ Правительства Хабаровского края (№42 от 22.05.17 г. и №45 от 29.05.17 г.) работы по их тушению прекращены. Наблюдение за развитием данных природных пожаров осуществляется КГСАУ «Дальневосточная база авиационной охраны лесов».

С начала пожароопасного периода 2017г. зарегистрировано 185 природных пожаров на общей площади 17733 га (10440 га – лесная, 7293 га – нелесная). За аналогичный период прошлого года на территории края зарегистрировано 187 природных пожаров на площади 41814 га.



Гидрометеорологическая обстановка на территории края.



Административные районы Осадки Ветер Температура Ночью Днем Хабаровск небольшой дождь северо-восточный 9-14 м/с. от +7ºС до +9ºС от +16ºС до +18ºС Южные районы местами небольшие дожди, дожди северо-восточный 9-14 м/с от +4ºС до +10ºС от +14ºС до +20ºС Центральные районы преимущественно без осадков северо-восточный 9-14 м/с от +4ºС до +9ºС от +14ºС до +20ºС Северные районы без осадков северо-восточный, южный 6-11 м/с от -3ºС до +8ºС от +5ºС до +16ºС

Гидрологическая обстановка. На реках края колебания уровней воды. На Амуре у г. Хабаровска, в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 15-20 см.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в норме.

Радиационный фон не превышен.