По состоянию на 7.00 часов 2 июня в Хабаровске из-за порыва на водоводе холодная вода временно не подается в дом 38 по улице Шмидта. Из-за повреждений на трассах и проведения ряда плановых ремонтных работ без горячей воды временно остаются 15 домов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
Газом заправлено 23 ГРУ или 41,96 тонны топлива.
В городе не работает 72 лифта.
На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 218, а ночью – 11 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 188,66 кубометра мусора.
За нарушение правил парковки эвакуировано 23 автомобиля.
По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 31 ДТП, зафиксировано 3 возгорания, на пульт «03» поступило 685 вызовов.
Сегодня утром на маршруты вышло 656 единиц транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус, 593 автобуса.
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