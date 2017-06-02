Информация городской диспетчерской службы на 2 июня 2017

По состоянию на 7.00 часов 2 июня в Хабаровске из-за порыва на водоводе холодная вода временно не подается в дом 38 по улице Шмидта. Из-за повреждений на трассах и проведения ряда плановых ремонтных работ без горячей воды временно остаются 15 домов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Газом заправлено 23 ГРУ или 41,96 тонны топлива.

В городе не работает 72 лифта.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 218, а ночью – 11 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 188,66 кубометра мусора.

За нарушение правил парковки эвакуировано 23 автомобиля.

По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 31 ДТП, зафиксировано 3 возгорания, на пульт «03» поступило 685 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 656 единиц транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус, 593 автобуса.