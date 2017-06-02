Читальный зал под открытым небом откроется в Хабаровске

Впервые сотрудники детской библиотеки имени Н.Д. Наволочкина организуют в парке им Гайдара летнюю площадку «Читающий парк». Как рассказала главный хранитель Хабаровской краевой детской библиотеки имени Н.Д. Наволочкина Елена Кузнецова, еженедельно по вторникам, четвергам и пятницам с 10.30 до 12.30 юные хабаровчане и гости города смогут приходить в выездной читальный зал.

- На площадке, где установлены фигуры героев любимой всеми повести-сказки «Золотой ключик, или приключения Буратино» мы поставим стулья и столы, за которыми дети смогут почитать интересные книги и журналы, порисовать, разгадать шарады, сложить мозаику, а также поучаствовать в игровой программе, – уточнила Елена Кузнецова. – Карандаши и раскраски мы предоставим всем желающим.

Акция «Читающий парк» начнется 6 июня и продлится до 28 июля.