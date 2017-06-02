Экологический фестиваль «В гармонии с природой» пройдёт в Хабаровске

Особо охраняемые природные территории Дальнего Востока представят в Хабаровске на экологическом фестивале «В гармонии с природой». Он пройдет в краевой столице 3 и 4 июня. Мероприятие посвящено празднованию Всемирного дня окружающей среды и Дня эколога.

Торжественное открытие фестиваля пройдет 3 июня в 12:00 на набережной имени адмирала Г.И. Невельского. Представители заповедников и национальных парков проведут для гостей мастер-классы, квесты, творческие студии, конкурсы, мини - исследования, игры, выставки эко-арта и др. Здесь же пройдет финиш экологического марафона «Заповедная Волна».

В 14.00 на главной сцене набережной начнется концерт творческих коллективов и солистов краевой столицы. В программе примут участие оркестр, Биг Бенд Президентского военного оркестра Республики Казахстан и вокальный квартет «Триумф». В 18:00 для любителей классической музыки на сцене летней эстрады Хабаровского краевого парка им. Н.Н. Муравьёва-Амурского выступит Дальневосточный Академический симфонический оркестр.

В 16:00 в кинотеатре «Совкино» пройдет показ документального фильма, призера Всероссийского экологического фестиваля «Меридианы надежд», «Тропой амурского тигра» режиссера Ольги Аполлоновой.

В рамках фестиваля для сотрудников отделов экопросвещения заповедников и национальных парков Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы проведет семинар «Хроника заповедных будней. Фото- и видеосъемка».

На следующий день 4 июня в 12.00 состоится церемония закрытия фестиваля и награждение участников.