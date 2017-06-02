План основных мероприятий города Хабаровска на 3 и 4 июня 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 29 мая по 4 июня 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

3 июня

Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний». От входа в краевого музея им. Н.И. Гродекова. 11.00. Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валерьевич.

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка (ракушка) в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.

Центральный район. Фестиваль Всесоюзного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Школа №33, ул. Ленинградская, 21. 11.00. Информация по тел. 40-89-42. Шамкина Елена Леонидовна.

Железнодорожный район. Игры в кругу друзей «А у нас во дворе!». Спортивная площадка, ул. Геодезическая, 4/2. 12.00. Информация по тел. 40-82-91. Матющенко Инга Алексеевна.

Краснофлотский район. Турнир по стритболу. Стадион школы № 1, ул. Сергеевская, 15. 16.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Краснофлотский район. Физкультурное мероприятие по спортивному ориентированию. Парк ДОФ, пер. Матросский, 3. 16.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

4 июня

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка (ракушка) в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.