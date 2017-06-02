В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 29 мая по 4 июня 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
3 июня
Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний». От входа в краевого музея им. Н.И. Гродекова. 11.00. Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валерьевич.
Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка (ракушка) в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.
Центральный район. Фестиваль Всесоюзного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Школа №33, ул. Ленинградская, 21. 11.00. Информация по тел. 40-89-42. Шамкина Елена Леонидовна.
Железнодорожный район. Игры в кругу друзей «А у нас во дворе!». Спортивная площадка, ул. Геодезическая, 4/2. 12.00. Информация по тел. 40-82-91. Матющенко Инга Алексеевна.
Краснофлотский район. Турнир по стритболу. Стадион школы № 1, ул. Сергеевская, 15. 16.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.
Краснофлотский район. Физкультурное мероприятие по спортивному ориентированию. Парк ДОФ, пер. Матросский, 3. 16.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.
4 июня
Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка (ракушка) в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.
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