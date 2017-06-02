Прохладные, но солнечные выходные ждут жителей Хабаровска

В Хабаровске в выходные ожидается не жаркая, но солнечная погода. Как отмечают синоптики, сейчас температура в крае на 1-2 градуса ниже нормы.

- В субботу, 3 июня осадков не прогнозируем. Единственное, пройдет кратковременный дождь ночью. Ветер третьего числа сохранится северо-восточный 4-9 м/с. Ночная температура в городе будет в пределах 4-6 градусов тепла, а днем - до 18-20 градусов, - рассказаланачальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева. - Теплее будет 4 июня. Ветер сменит направление на юго-западное с силой также до 9 метров в секунду. Ночью ожидаем до 7 градусов тепла, а днем 22-24 градуса тепла.

- У нас начало лето часто таким бывает. Это особенность дальневосточного климата. Так что пока хабаровчанам рано расстраиваться, - уточнила Галина Брынцева. - Что касается погоды на другой территории края, то в южных районах также будет солнечно. Однако сохранится северо-восточный ветер до 12 м/с. Ночью температура воздуха будет в пределах 4-9 градусов тепла, а днем - 22-27 тепла. В северных районах будет холоднее: ночью - один градус тепла, а днем - в пределах 18. todaykhv.ru