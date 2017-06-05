Информация городской диспетчерской службы на 5 июня 2017

По состоянию на 7.00 часов 5 июня в Хабаровске нет отключений холодного и горячего водоснабжения. В городе не работает 69 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 16, а ночью – 11 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 79,66 кубометра мусора.

По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 24 ДТП, зафиксирован 1 пожар и 2 возгорания, на пульт «03» поступило 685 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 654 единицы транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус, 591 автобус.