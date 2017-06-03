План основных мероприятий города Хабаровска с 5 по 11 июня 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 5 по 11 июня 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

5 июня

Экологическая акция «Шествие юных экологов». Движение колонны: от центрального входа в городской парк «Динамо» по ул. Муравьева-Амурского и ул. Карла Маркса по четной стороне тротуара до Комсомольской площади и далее по четной стороне ул. Тургенева до Уссурийского бульвара и по Уссурийскому бульвару до набережной им. Г.И. Невельского - концертный комплекс рядом с речным вокзалом. Начало шествия – 10.00, награждение победителей конкурсов, акций, концертная программа – 11.00. Информация по тел. 40-90-93. Воронина Ирина Владиславовна.

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам дополнительных мер социальной поддержки. Актовый зал комитета по управлению районом, ул. Руднева, 43. С 09.00 до 18.00. Информация по тел. 79-07-19. Прошкина Лариса Владимировна.

Центральный район. Объезд территории Центрального района на предмет осмотра санитарного состояния. Территория района. 09.00. Информация по тел. 40-89-24. Волков Роман Евгеньевич.

Железнодорожный район. Экологический фестиваль «Экодом» (дворовая площадка у школы №9), конкурс рисунков на асфальте «Просторы Родины моей!» (площадь перед ДК пос. им. Горького), праздник двора «Берендеево царство» (площадь перед центром «Восхождение», ул. Ленинградская, 71). 11.00. Информация по тел.: 32-10-60 Шамасова Жанна Александровна, 29-82-45 Дехнич Ирина Владимировна и 38-39-87 Антонова Наталья Владимировна.

Железнодорожный район. Игровая эстафета, посвященная Дню спорта «На старте наши!». Спортивная площадка, ул. Костромская, 54. 13.00. Информация по тел. 37-73-59. Бердичевская Елена Алексеевна.

Открытие первенства города по парусному спорту (5-6 июня). Акватория РЭБ флота. 11.00. Информация по тел. 47-05-73. Гумовский Михаил Петрович.

6 июня

Краснофлотский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб «О ходе выполнения мероприятий по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории района». Зал заседаний комитета по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.30. Информация по тел. 40-91-95. Леванова Людмила Ивановна.

Железнодорожный район. Старт природоохранной акции «Внимание, пластик!». Жилмассив, ул. Кочнева, 6. 10.00. Информация по тел. 33-57-61. Ермакова Елена Юрьевна.

Железнодорожный район. Заседание штаба трудовых отрядов старшеклассников района «Новые горизонты». Детский экологический центр «Косатка», ул. Кочнева, 6. 10.00. Информация по тел. 33-57-61. Ермакова Елена Юрьевна.

Индустриальный район. Торжественное открытие военно-патриотической смены «Я - гражданин и патриот России». Детский оздоровительный лагерь «Мир детства», с. Воронеж-2. 10.45. Информация по тел.: 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Железнодорожный район. «Пушкинский бал» - тематическое мероприятие, посвященное дню рождения А.С. Пушкина. Детско-юношеский центр «Сказка», ул. Сигнальная, 4. 11.00. Информация по тел. 98-04-53. Орлов Игорь Сергеевич.

Центральный район. Приемка загородного оздоровительного лагеря им. Олега Кошевого районной межведомственной комиссией. ДОЛ им. Олега Кошевого, с. Воронеж-2. Информация по тел. 40-89-42. Шамкина Елена Леонидовна.

Железнодорожный район. Праздник двора по случаю вручения муниципального гранта в области благоустройства дворовых территорий. Жилмассив, пер. Краснодарский, 1 и 1а. 17.00. Информация по тел. 30-19-39. Пивень Оксана Андрияновна.

Кировский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-36. Пятков Антон Александрович.

Кировский район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.

Железнодорожный район. Заседание штаба по санитарному содержанию территории района. Малый зал комитета по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 10.30. Информация по тел. 40-88-16. Дьячкова Елена Валерьевна.

Железнодорожный район. Фольклорный праздник «Храним тепло корней Отчизны малой…». Досуговое отделение центра работы с населением «Исток», ул. Мирная, 16. 14.00. Информация по тел. 33-56-32 Шишкина Анна Борисовна.

Центральный район. Проведение заседания комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки населения. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 14.30. Информация по тел. 40-88-44. Прохода Наталья Степановна.

Железнодорожный район. Районный конкурс агитбригад «Виват, Россия!». Детский экологический центр «Косатка», ул. Кочнева, 6. Информация по тел. 33-57-61. Ермакова Елена Юрьевна.

8 июня

Железнодорожный район. Квест-игра для детей микрорайона «Секреты сказочного замка» (ул. Большая-Вяземская), торжественная презентация шкафа с книгами (площадь перед центром «Восхождение, ул. Ленинградская, 71), игровая программа «Славься, Россия – родная!» (дворовая площадка у клуба 100%, ул. Шмаковская, 7). 11.00. Информация по тел.: 98-04-53 Орлов Игорь Сергеевич, 38-39-87 Антонова Наталья Владимировна и 32-10-60 Шамасова Жанна Александровна.

Центральный район. Объезд территории с целью проверки санитарного состояния контейнерных площадок. Территория Волочаевского городка, ул. Подгаева. Информация по тел. 32-79-82. Корель Юлия Владиславовна.

Железнодорожный район. Викторина «Есть город такой на Востоке!». Площадка, ул. Геодезическая, 4/2. 15.00. Информация по тел. 40-82-91. Матющенко Инга Алексеевна.

9 июня

Кировский район. Творческая программа «Если будет Россия, значит, буду и я!», посвященная Дню России. Центр детского творчества «Радуга талантов», ул. Запарина, 127. 11.00. Информация по тел. 41-95-18. Онищук Ирина Игоревна.

Краснофлотский район. Викторина «С чего начинается Родина», выставка детских рисунков «Россия – родина моя». Центр работы с населением «Диалог», ул. Ильича, 3. 11.00. Информация по тел. 79-07-42. Савчук Наталья Анатольевна.

Индустриальный район. Игровая программа «Праздник двора». Жилмассив, ул. Суворова, 30 и 34. 12.00. Информация по тел.: 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Краснофлотский район. Концертная программа для населения «Я горжусь тобой страна!». Центр работы с населением «Диалог», ул. Руднева, 35. 16.00. Информация по тел. 79-07-42. Савчук Наталья Анатольевна.

Железнодорожный район. Соревнование по футболу среди дворовых команд. Спортивная площадка, ул. Костромская, 54. 16.00. Информация по тел. 37-73-59. Бердичевская Елена Алексеевна.

10 июня

Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Гипертония под контролем». От входа в краевой музей им. Н.И. Гродекова. 11.00. Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валерьевич.

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка (ракушка) в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.

Кировский район. Спортивное мероприятие «Навстречу ГТО!». Стадион «Нефтяник», ул. Орджоникидзе, 14. 10.00. Информация по тел. 41-95-19. Авраменко Ирина Владимировна.

Центральный район. Праздничное мероприятие «День России». Жилмассив гимназия №5, Амурский бульвар, 34. 12.00. Информация по тел. 40-89-22. Левченко Ирина Александровна.

11 июня

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка («ракушка») в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.

Открытие второго открытого городского турнира по компьютерному спорту. Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 11.00. Информация по тел. 47-05-73. Гумовский Михаил Петрович.

Железнодорожный район. Уличная акция с раздачей праздничных листовок «С днем России!». Жилмассив, ул. Шмаковская. 12.00. Информация по тел. 32-10-60 Шамасова Жанна Александровна.

Центральный район. Соревнования по футболу среди дворовых команд. Спортивная площадка, пер. Батарейный, 4а. 15.00. Информация по тел. 40-89-15. Чудинов Вячеслав Валерьевич.