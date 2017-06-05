Хабаровский край присоединится к проекту «Этномир»

На Петербургском международном экономическом форуме состоялось подписание соглашения между Правительством Хабаровского края и ООО «Этно-деревня». Подписи под документом поставили Губернатор края Вячеслав Шпорт и генеральный директор компании Татьяна Григорьева. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Соглашение направлено на продвижение культурного, туристического природно-ресурсного и этнографического потенциала региона в рамках культурно-образовательного проекта «Этномир». Данный проект поддерживается Агентством стратегических инициатив.

«Этномир» – это обширный этнографический парк в Боровском районе Калужской области у границы с Московской областью. Здесь представлена культура практически всех народов мира. Парк был создан 10 лет назад, за это время его посетили более 1,5 млн туристов. Здесь также планируется создать комплекс этнодворов, где будут представлены быт, культура и ремесла регионов России.

В рамках подписанного соглашения Хабаровскому краю в «Этномире» будет предоставлена отдельная площадка. На этнодворе предлагается разместить малые производства в области народно-художественных промыслов региона, создать туристический офис края, организовывать тематические фестивали и праздники и т.д.

«У нас в крае уже есть неплохие наработки, проекты, туристические маршруты, которые нужно продвигать, о которых нужно рассказывать. Рассчитываю, что при поддержке проекта «Этномир» мы повысим узнаваемость нашего уникального региона, увеличим приток туристов в край», - отметил Губернатор Вячеслав Шпорт.