Оперативная информация на 5 июня 2017 года от администрации Хабаровского края

За прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло. На контроле чрезвычайных ситуаций нет. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Пожары в населенных пунктах. За прошедшие сутки в населенных пунктах зарегистрировано пожаров – 11 (АППГ – 10), в жилом секторе – 8 (АППГ – 7), на производственных объектах – нет (АППГ – нет), на прочих объектах – 3 (АППГ – 3). Погибших – нет (АППГ – нет ), травмированных – нет (АППГ – нет), спасенных – нет (АППГ – нет), эвакуированных – нет (АППГ – нет).

Природные пожары. По данным РПДУ «Управление лесами Правительства Хабаровского края» на территории Хабаровского края действует 5 природных пожаров на общей площади 4204 га, из них 1 пожар локализован на площади 170 га:

- Ванинский МР (КПО-3) – 1 пожар локализован на площади 170 га.

В зоне контроля лесных пожаров зарегистрировано 4 природных пожара на площади 4034 га:

- Нанайский МР (КПО-2) Анюйское лесничество, действует на площади - 3858 га;

- Тугуро-Чумиканский МР (КПО-3) Чумиканское лесничество, действует на площади – 98 га;

- Аяно-Майский (КПО-3) Аянское лесничество, действует на площади – 27 га.

- Аяно-Майский (КПО-3) Аянское лесничество, действует на площади – 51 га.

С начала пожароопасного периода 2017 г. зарегистрировано 189 природных пожаров на общей площади 19330 га (11835 га – лесная, 7495 га – нелесная). За аналогичный период прошлого года на территории края зарегистрировано 189 природных пожаров на площади 41818 га.

Сведения о дорожно-транспортных происшествиях. На территории края зарегистрировано 5 ДТП, пострадавших – 6, погибших - 2. На ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 5 раз.

Гидрометеорологическая обстановка на территории края в норме.

Радиационный фон не превышен.