Проезд в поезде для школьников Хабаровского края стал в два раза дешевле

Во время летних каникул железная дорога будет возить школьников по льготным билетам. Предложение действует для поездов дальнего следования с 1 июня по 31 августа.

Скидка распространяется на проезд в плацкартных, общих вагонах, вагонах с местами для сидения. Оформить льготный билет можно для детей в возрасте от 10 до 17 лет.

Между тем, в этом году ужесточились требования к перевозке детей. Особенно, если речь идет об организованных группах школьников, которые едут на отдых.

– Раньше было требование перевозить группы школьников в поездах последних лет выпуска. А с этого года необходимо, чтобы дети ездили в вагонах, которые оборудованы системой кондиционирования воздуха, а также экологически чистыми биотуалетными комплексами, кулерами, - рассказала начальник отдела по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций ДВЖД Инна Пепеляева. – Также есть определенные санитарные требования. Если группа свыше 30 человек и в пути более 12 часов, в этом случае детей обязательно должен сопровождать медицинский сотрудник. Свои нюансы и с организацией питания детей. До суток в дороге – сухой паек, свыше суток – горячее питание, меню для которого утверждается заранее.

Кроме того, в залах ожидания вокзалов предусмотрены специальные места для размещения детей.