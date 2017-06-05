Хабаровский край вошёл в десятку самых гостеприимных регионов для бизнеса

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась сессия «Регионы России: взгляд инвестора», на которой был представлен новый рейтинг делового гостеприимства в субъектах РФ. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Его подготовило некоммерческое партнерство «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса» при поддержке Агентства стратегических инициатив и канала «Россия 24».

В итоговый список вошли 30 регионов страны. Более полугода крупные бизнесмены со всей России, как «тайные покупатели», посещали эти территории и анализировали, насколько комфортно и просто создать в регионах новое предприятие. В режиме «контрольной закупки» оценивалось 75 параметров - от работы аэропорта, гостиниц и ресторанов до институтов поддержки бизнеса и доступности региональных инвестиционных порталов.

В итоге лидерами стали Республика Татарстан, Свердловская и Белгородская области. Хабаровский край вошел в первую десятку и занял 8 место.

«Считаю, что этот рейтинг очень хорошо дополняет Национальный рейтинг инвестпривлекательности субъектов РФ. Это то, что видит инвестор, когда приезжает в регион. Проект масштабный, продолжался 8 месяцев», - рассказал директор направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив, председатель «Клуба лидеров» Артем Аветисян.

«Для нас этот результат в рейтинге крайне важен, ведь в качестве «тайных покупателей» в край приезжали реальные инвесторы, они задавали конкретные вопросы, могли объективно оценить качество работы системы поддержки бизнеса. Мы в ближайшее время получим полную раскладку по всем показателям, посмотрим, где есть слабые места, что нужно улучшить», - отметил первый заместитель Председателя Правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка.

«Клуб лидеров» — это партнер Агентства стратегических инициатив, в него входят успешные предприниматели из разных сфер российской экономики в 40 регионах.