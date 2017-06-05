В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 6 июня 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
6 июня
Краснофлотский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб «О ходе выполнения мероприятий по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории района». Зал заседаний комитета по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.30. Информация по тел. 40-91-95. Леванова Людмила Ивановна.
Железнодорожный район. Старт природоохранной акции «Внимание, пластик!». Жилмассив, ул. Кочнева, 6. 10.00. Информация по тел. 33-57-61. Ермакова Елена Юрьевна.
Железнодорожный район. Заседание штаба трудовых отрядов старшеклассников района «Новые горизонты». Детский экологический центр «Косатка», ул. Кочнева, 6. 10.00. Информация по тел. 33-57-61. Ермакова Елена Юрьевна.
Индустриальный район. Торжественное открытие военно-патриотической смены «Я - гражданин и патриот России». Детский оздоровительный лагерь «Мир детства», с. Воронеж-2. 10.45. Информация по тел.: 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.
Железнодорожный район. «Пушкинский бал» - тематическое мероприятие, посвященное дню рождения А.С. Пушкина. Детско-юношеский центр «Сказка», ул. Сигнальная, 4. 11.00. Информация по тел. 98-04-53. Орлов Игорь Сергеевич.
Центральный район. Приемка загородного оздоровительного лагеря им. Олега Кошевого районной межведомственной комиссией. ДОЛ им. Олега Кошевого, с. Воронеж-2. Информация по тел. 40-89-42. Шамкина Елена Леонидовна.
Железнодорожный район. Праздник двора по случаю вручения муниципального гранта в области благоустройства дворовых территорий. Жилмассив, пер. Краснодарский, 1 и 1а. 17.00. Информация по тел. 30-19-39. Пивень Оксана Андрияновна.
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