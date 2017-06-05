Дождливая рабочая неделя ждёт Хабаровск

В Хабаровске рабочая неделя не порадует жителей теплом и солнцем. Летняя погода сохранится в понедельник и вторник, но испортится в среду.

- В краевом центре 5 и 6 июня будет без осадков и тепло. А вот с 7 июня погода начнет портиться. 8 и 9 июня пройдут дожди, местами - очень сильные, - рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.

– До среды в городе будет дуть юго-западный ветер, затем он поменяет направление на северо-восточное с силой до 10 м/с. Температура ночью в первую половину недели будет до 14 тепла, а днем - до 27 градусов. 8 июня похолодает до 20 градусов днем. А 9 июня в городе ожидаем до 15 градусов тепла в дневное время. Не лучше ситуация с погодой сложится на остальной территории края.

- Как и в Хабаровске, на большей части территории края до 7 июня будет солнце и без осадков. Исключения составляют только северные районы. Там пройдут дожди уже в ближайшее время, - говорит Галина Брынцева. – На юге края ожидается до 22 градусов тепла днем, в центральных районах - до 18 тепла, а на севере - 10-18 градусов. Почти всю неделю будут идти дожди. Ветер северо-восточный до 10 м/с.

Как отметили в Гидрометцентре, для Хабаровского края столь прохладное начало июня скорее правило, чем исключение.