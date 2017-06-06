Информация городской диспетчерской службы на 6 июня 2017

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 6 июня из-за порыва разлива горячей воды нет в одном доме по адресу ул. Комсомольская, 42. Отключений холодного водоснабжения нет. В городе не работает 68 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 198 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 10 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 268, 4 кубометра мусора, смета, грунта.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 37 ДТП, эвакуирован 21 автомобиль нарушителей правил парковки, зафиксировано 8 возгораний, на пульт «03» поступило 703 вызова.

Сегодня утром на маршруты вышло 663 единицы общественного транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус и 600 автобусов.