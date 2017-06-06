Оперативная информация на 6 июня 2017 года от администрации Хабаровского края

За прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло. На контроле чрезвычайных ситуаций нет. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Пожары в населенных пунктах. За прошедшие сутки в населенных пунктах зарегистрировано пожаров – 9 (АППГ – 9), в жилом секторе – 7 (АППГ – 7), на производственных объектах – нет (АППГ – нет), на прочих объектах – 2 (АППГ – 2). Погибших – нет (АППГ – 2), травмированных – нет (АППГ – нет), спасенных – нет (АППГ – нет), эвакуированных – нет (АППГ – нет).

Природные пожары. По состоянию на 07.30 06.06.2017 г. по данным РПДУ «Управление лесами Правительства Хабаровского края» на территории Хабаровского края действует 14 природных пожаров на общей площади 8817,6 га.

- Комсомольский МР (КПО-4) 2 пожара на площади 20 га, из них 1 локализован на площади 5 га;

- Ванинский МР (КПО-3) 2 пожара на площади 15,1 га;

- Ульчский МР (КПО-4) 1 пожар на площади 0,5 га, локализован.

В зоне контроля лесных пожаров зарегистрировано 9 природных пожаров на площади 8782 га:

- Нанайский МР (КПО-3) Анюйское лесничество, действует на площади 7935 га;

- Тугуро-Чумиканский МР (КПО-3) Чумиканское лесничество, действует на площади 98 га;

- Аяно-Майский (КПО-3) Аянское лесничество, действует 2 пожара на площади 78 га;

- Охотский (КПО-3) Охотское лесничество, действует 5 пожаров на площади 671 га;

С начала пожароопасного периода 2017 г. зарегистрировано 197 природных пожаров на общей площади 20146 га (12651 га – лесная, 7495 га – нелесная). За аналогичный период прошлого года на территории края зарегистрировано 190 природных пожаров на площади 41819 га.

С учетом метеорологической обстановки и прогнозированием классов пожарной опасности возникновение природных пожаров возможно преимущественно на всей территории края.

Сведения о дорожно-транспортных происшествиях. На территории края зарегистрировано 5 ДТП, пострадавших – 7, погибших - нет. На ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 5 раз.

Гидрометеорологическая обстановка на территории края в норме.

Гидрологическая обстановка. На реках преобладает спад, только на отдельных участках рек наблюдаются подъемы уровня воды до 10 см/сутки, без выхода воды на пойму. На Амуре у г. Хабаровска, в течение двух суток ожидается спад уровня воды на 30-40 см.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в крае в норме.

Биолого-социальная обстановка. По информации Роспотребнадзора количество лиц, обратившихся в ЛПУ по поводу укусов клещей с нарастающим итогом с начала периода, зарегистрировано 2527 жителей края. Случаев заболевания клещевым боррелиозом и клещевым энцефалитом не зарегистрировано.

Проводятся превентивные мероприятия по недопущению случаев заболеваний клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом, в частности акарицидная обработка территорий, обработано 1657,35 га.

Радиационный фон в крае не превышен.