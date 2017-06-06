В Хабаровском крае сегодня положено начало строительству нового свиноводческого комплекса вблизи села Дружба, который по плану должен быть открыт во втором полугодии следующего года. Современное предприятие решит вопрос производства качественной продукции, а также проблему импортозамещения.
- Начало строительства этого комплекса - важное событие для Хабаровского края, - сказал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. - Он для нас приоритетный, и мы будем оказывать ему всемерную поддержку. Для нас важно, чтобы наши граждане покупали отечественные, экологически чистые продукты. После выхода комплекса на проектную мощность вполне можно будет решить задачу по обеспечению Хабаровского края своим мясом на 60-70%, а дальше и на 95%. На сегодняшний день этот показатель - 20%.
В целом проект компании «СКИФ-Агро» рассчитан на производство 70 тыс голов в год. Планируеся построить два комплекса - в Хабаровском и Вяземском районах. todaykhv.ru
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