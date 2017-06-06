В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 7 июня 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
7 июня
Кировский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-36. Пятков Антон Александрович.
Кировский район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.
Железнодорожный район. Заседание штаба по санитарному содержанию территории района. Малый зал комитета по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 10.30. Информация по тел. 40-88-16. Дьячкова Елена Валерьевна.
Железнодорожный район. Фольклорный праздник «Храним тепло корней Отчизны малой…». Досуговое отделение центра работы с населением «Исток», ул. Мирная, 16. 14.00. Информация по тел. 33-56-32 Шишкина Анна Борисовна.
Центральный район. Проведение заседания комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки населения. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 14.30. Информация по тел. 40-88-44. Прохода Наталья Степановна.
Железнодорожный район. Районный конкурс агитбригад «Виват, Россия!». Детский экологический центр «Косатка», ул. Кочнева, 6. Информация по тел. 33-57-61. Ермакова Елена Юрьевна.
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