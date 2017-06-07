Информация городской диспетчерской службы на 7 июня 2017

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 7 июня из-за повреждения на ведомственной трассе в районе Волочаевского городка без горячего водоснабжения остался 41 дом. Отключений холодного водоснабжения нет. В городе не работает 68 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 190 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышло 11 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 270 кубометров мусора, смета, грунта.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 36 ДТП, эвакуировано 11 автомобилей нарушителей правил парковки, зафиксировано 7 возгораний, на пульт «03» поступил 631 вызов.

Сегодня утром на маршруты вышла 661 единица общественного транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус и 598 автобусов.