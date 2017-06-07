В Правительстве Хабаровского края разработали типовые бизнес-проекты по освоению «дальневосточного гектара»

В Хабаровском крае продолжается реализация федерального проекта по предоставлению «дальневосточных гектаров». Многие обладатели бесплатного надела земли уже активно приступили к освоению участков. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

В помощь гражданам в Правительстве края разработана специальная методическая брошюра, где представлены 12 типовых бизнес-решений по использованию гектара.

Среди предложенных проектов – строительство овощехранилища, производство молочных продуктов, развитие животноводства, создание придорожного сервиса, строительство мини-гостиницы и организация лесопильного производства. В каждом варианте дается краткое описание идеи, просчитана экономическая эффективность, примерная мощность производства, срок окупаемости, предложены варианты рынков сбыта и потенциальных потребителей продукта. Кроме того, приводятся возможные формы и размер государственной поддержки в рамках различных профильных программ.

Подробно ознакомиться с бизнес-проектами можно на сайте министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики края в специальном разделе про «дальневосточный гектар»: https://mizip.khabkrai.ru/Dalnevostochnyj-gektar.

«Сейчас обладатели «дальневосточных гектаров» активно приступают к освоению земель. В основном граждане планируют использовать наделы под сельское хозяйство и индивидуальное жилищное строительство. Наша основная задача – помочь гражданам освоить участок земли, который они получили», - отметила и.о. заместителя Председателя Правительства края – министра инвестиционной и земельно-имущественной политики края Ирина Серова.

Вместе с тем продолжается активная работа мобильных групп, которые выезжают в муниципальные районы края для информирования получателей земельных участков. В ходе встреч гражданам даются разъяснения о существующих мерах поддержки и условиях их предоставления, о разрабатываемых мероприятиях по обеспечению транспортной и инженерной инфраструктурой территорий компактного размещения земельных участков и выделения кредитов, для развития земельных участков, в том числе в сфере сельскохозяйственного использования.

Напомним, в рамках действия федерального закона о «дальневосточном гектаре» на территории Хабаровского края поступило 14105 заявлений на выдачу земельного надела. Из них 8197 - с момента реализации третьего этапа, когда возможность выбирать участки на Дальнем Востоке получили все жители страны. На данный момент уже зарегистрировано 4975 договоров на безвозмездное пользование участком, еще порядка 1500 документов находится на подписании у граждан. Наиболее востребованными, по-прежнему, остаются Хабаровский и район имени Лазо.