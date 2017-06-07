Оперативная информация на 7 июня 2017 года от администрации Хабаровского края

За прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло. На контроле чрезвычайных ситуаций нет. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Пожары в населенных пунктах. За прошедшие сутки в населенных пунктах зарегистрировано пожаров – 10 (АППГ – 10), в жилом секторе – 7 (АППГ – 7), на производственных объектах – нет (АППГ – нет), на прочих объектах – 3 (АППГ – 3). Погибших – нет (АППГ – нет), травмированных – нет (АППГ – нет), спасенных – нет (АППГ – нет), эвакуированных – нет (АППГ – нет).

Природные пожары. По состоянию на 07.30 07.06.2017 г. по данным РПДУ «Управление лесами Правительства Хабаровского края» на территории Хабаровского края действует 18 природных пожаров на общей площади 11558 га, из них 1 локализован на площади 5 га.

- Амурский МР (КПО-3) 2 пожара на площади 30 га;

- Комсомольский МР (КПО-4) 2 пожара на площади 32 га, из них 1 локализован на площади 5 га;

- Ванинский МР (КПО-3) 1 пожар на площади 60 га;

- Ульчский МР (КПО-4) 1 пожар на площади 2 га;

- Верхнебуреинский МР (КПО-3) 1 пожар на площади 3 га;

- Солнечный МР (КПО-3) 1 пожар на площади 20 га,;

В зоне контроля лесных пожаров зарегистрировано 10 природных пожаров на площади 11441 га:

- Нанайский МР (КПО-3) Анюйское лесничество, действует на площади 9629 га;

- Тугуро-Чумиканский МР (КПО-3) Чумиканское лесничество, действует на площади 98 га;

- Аяно-Майский (КПО-3) Аянское лесничество, действует 3 пожара на площади 146 га;

- Охотский (КПО-3) Охотское лесничество, действует 5 пожаров на площади 1568 га;

В общий учет Управления лесами Правительства Хабаровского края данные пожары не внесены, решениями комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ Правительства Хабаровского края (№42 от 22.05.17 г., №45 от 29.05.17 г., №49 от 02.06.2017 г., №50 от 05.06.2017г.), работы по их тушению не производятся. Наблюдение за развитием данных природных пожаров осуществляется КГСАУ «Дальневосточная база авиационной охраны лесов».

С начала пожароопасного периода 2017 г. зарегистрировано 204 природных пожара на общей площади 20411 га (12891 га – лесная, 7520 га – нелесная). За аналогичный период прошлого года на территории края зарегистрировано 191 природный пожар на площади 41984 га.

В территориальные подразделения ГПН поступило и зарегистрировано в КРСП 204 сообщений о лесных пожарах. С целью установления виновных лиц проводится проверка в рамках уголовного законодательства. С начала пожароопасного периода возбуждено 366 административных дел в отношении граждан, проводящих сжигание сухой растительности.

Сведения о дорожно-транспортных происшествиях. На территории края зарегистрировано 3 ДТП, пострадавших – 3, погибших - нет. На ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 3 раза.

Гидрометеорологическая обстановка на территории края в норме.

За прошедшие сутки землетрясений не зарегистрировано.

Гидрологическая обстановка. На реках края преобладает спад уровней воды. На Амуре у г. Хабаровска температура воды 17,0˚С, в течение двух суток ожидается спад уровня воды на 25-30 см.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в норме.

Радиационный фон не превышен.