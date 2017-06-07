Более двух с половиной тысяч жителей Хабаровского края пострадали от укусов клеща

По информации министерства здравоохранения края, с начала опасного сезона в медучреждения обратились 2527 пострадавших от укусов клеща, в том числе 942 ребенка. Больше всего случаев зарегистрировано в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Амурском районе. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Также в течение недели отмечен рост числа обращений в Хабаровском, Вяземском, Бикинском, Советско-Гаванском, Нанайском, Верхнебуреинском, Ванинском, Солнечном, Николаевском, Ульчском, имени Полины Осипенко и имени Лазо районах.

"За весь эпидемический период экстренную профилактику клещевого вирусного энцефалита получили 1,2 тыс человек, в том числе 853 ребенка. Для детей в возрасте до 17 лет включительно процедура бесплатна. Также напомню, что в случае присасывания клеща необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту жительства или в травмпункт, где окажут квалифицированную помощь и примут решение о проведении серопрофилактики", - отметила консультант отдела министерства здравоохранения края Наталья Сатарова.

Она также добавила, что для предотвращения присасывания клещей рекомендуется применять репелленты, использовать защитную одежду. Помимо этого, она должна быть однотонной и светлой, это значительно облегчает обнаружение клеща.

Во время нахождения в лесопарковой зоне необходимо обеспечить постоянное проведение поверхностных осмотров каждые 10-15 минут, а каждые 1,5 - 2 часа - тщательные осмотры тела со снятием и выворачиванием одежды.

Снятого клеща можно доставить на исследование в лабораторию ФБУН "Хабаровский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии" по адресу: г. Хабаровск, улица Шевченко, 2 в любой день недели (в субботу и воскресенье с 10.00 до 13.00 час.).