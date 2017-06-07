«СКА-Хабаровск» расстался с двенадцатью футболистами

Футболисты «СКА-Хабаровск» отправляются в Подмосковье, где будут готовиться к своему дебютному сезону в Премьер-лиге. Однако не все игроки, выступавшие за клуб в минувшем первенстве, останутся в команде.

В общей сложности армейцев покидают 12 футболистов. Среди них – Максим Астафьев, у которого закончился срок аренды, Эдуард Булия, Александр Верулидзе, Антон Купчин, Игорь Удалый, Павел Карасёв, Артур Рылов, Василий Плётин, Андрей Иванов, Давид Озманов, Томас Микуцкис, Андрей Киреев.

На первый взгляд, список выглядит внушительным. Однако из перечисленных футболистов по-настоящему игроками основного состава являлись, пожалуй, только Игорь Удалый, Павел Карасёв и Максим Астафьев. Тот же Булия уже давно не появлялся на поле, Озманов лишь однажды выходил на замену, а Верулидзе вообще не провёл за клуб ни одного матча.

С остальными футболистами руководство ФК «СКА-Хабаровск» ведут переговоры о продлении их профессиональных контрактов. todaykhv.ru