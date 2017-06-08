Информация городской диспетчерской службы на 8 июня 2017

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 8 июня из-за повреждения на трассе горячей воды нет в 10 домах в районе улиц Матвеевское шоссе, Иртышская, ДОС. Отключений холодного водоснабжения нет. В городе не работает 68 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занималась 201 единица техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 12 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 268,8 кубометра мусора, смета, грунта.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 50 ДТП, эвакуировано 18 автомобилей нарушителей правил парковки, зафиксировано 4 возгорания, на пульт «03» поступил 620 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышла 645 единиц общественного транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус и 582 автобуса.