В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 8 июня из-за повреждения на трассе горячей воды нет в 10 домах в районе улиц Матвеевское шоссе, Иртышская, ДОС. Отключений холодного водоснабжения нет. В городе не работает 68 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
Вчера днем уборкой дорог краевого центра занималась 201 единица техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 12 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 268,8 кубометра мусора, смета, грунта.
По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 50 ДТП, эвакуировано 18 автомобилей нарушителей правил парковки, зафиксировано 4 возгорания, на пульт «03» поступил 620 вызовов.
Сегодня утром на маршруты вышла 645 единиц общественного транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус и 582 автобуса.
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