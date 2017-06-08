7 июня в селе Восточное Хабаровского района открылся российско-китайский инновационно-исследовательский сельскохозяйственный центр. Площадка, на базе которой ученые будут обмениваться опытом в области семеноводства и селекции, начала работу на базе Дальневосточного НИИ сельского хозяйства. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Кроме российского, филиал откроется и в КНР. Он разместится в Академии наук провинции Хэйлунцзян. Китайскую сторону на церемонии представил вице-президент Академии наук провинции Хйэлунцзян Ша Чанцин и президент Академии сельскохозяйственных и лесных наук Большого Хинганского округа Чжан Якуй. В числе главных задач центра они отметили проведение совместных исследований в рамках приоритетных направлений развития отрасли.
«Основная задача Центра – внедрение инновационных разработок российских и китайских ученых в экономику обеих стран. Проект направлен на проведение совместных исследований в сфере сельского хозяйства и будет способствовать трансферу научных достижений и экономическому развитию территорий. У сторон есть большой опыт в селекции, семеноводстве различных сельскохозяйственных культур, разработаны технологии, позволяющие повысить урожайность культур», – отмечает директор Дальневосточного НИИ сельского хозяйства Татьяна Асеева.
По ее словам, создание совместного центра является важным этапом реализации направлений международного сотрудничества между Хабаровским краем и провинцией Хейлунцзян. Это позволит подготовить платформу для практического взаимодействия ученых России и Китая в сфере сельского хозяйства.
Как отметили в министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельский территорий края, в задачи научно-производственного предприятия будет входить прежде всего селекция и семеноводство картофеля для последующего выращивания и переработки.
Напомним, что соглашение о создании сельхозцентра руководители Дальневосточного НИИ сельского хозяйства и Академии наук провинции Хэйлунцзян подписали в начале марта в Харбине. На встрече также была утверждена «дорожная карта» по реализации Соглашения о научном сотрудничестве между сторонами.
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