Новый инвестиционный уполномоченный назначен в Хабаровском крае

Губернатор Вячеслав Шпорт подписал распоряжение о назначении нового инвестиционного уполномоченного в Хабаровском крае. Им стал первый заместитель Председателя Правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Ранее этот пост занимал заместитель Председателя Правительства – министр экономического развития края Виктор Калашников.

В круг вопросов, которыми занимается уполномоченный, входит оказание содействия в реализации приоритетных инвестиционных проектов, выстраивание эффективных отношений инвесторов с органами власти. По актуальным вопросам омбудсмен взаимодействует с инвестиционным уполномоченным в Дальневосточном Федеральном округе. Этот пост занимает заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Владимир Солодов.

Напомним, институт инвестиционных уполномоченных в федеральных округах введен в 2011 году распоряжением президента страны.

Прием обращений и вопросов инвестиционный уполномоченный будет вести по телефону 8 (4212) 40-20-00 (вн. 2015). Также инвесторы смогут направить обращение на адрес электронной почты Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .