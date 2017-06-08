Губернатор Вячеслав Шпорт подписал распоряжение о назначении нового инвестиционного уполномоченного в Хабаровском крае. Им стал первый заместитель Председателя Правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Ранее этот пост занимал заместитель Председателя Правительства – министр экономического развития края Виктор Калашников.
В круг вопросов, которыми занимается уполномоченный, входит оказание содействия в реализации приоритетных инвестиционных проектов, выстраивание эффективных отношений инвесторов с органами власти. По актуальным вопросам омбудсмен взаимодействует с инвестиционным уполномоченным в Дальневосточном Федеральном округе. Этот пост занимает заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Владимир Солодов.
Напомним, институт инвестиционных уполномоченных в федеральных округах введен в 2011 году распоряжением президента страны.
Прием обращений и вопросов инвестиционный уполномоченный будет вести по телефону 8 (4212) 40-20-00 (вн. 2015). Также инвесторы смогут направить обращение на адрес электронной почты Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
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