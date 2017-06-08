Оперативная информация на 8 июня 2017 года от администрации Хабаровского края

За прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло. На контроле чрезвычайных ситуаций нет. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Пожары в населенных пунктах. За прошедшие сутки в населенных пунктах зарегистрировано пожаров – 6 (АППГ – 6), в жилом секторе – 5 (АППГ – 5), на производственных объектах – нет (АППГ – нет), на прочих объектах – 1 (АППГ – 1). Погибших – нет (АППГ – нет), травмированных – нет (АППГ – нет), спасенных – нет (АППГ – нет), эвакуированных – нет (АППГ – нет).

Природные пожары. По состоянию на 07.30 08.06.2017 г. по данным РПДУ «Управление лесами Правительства Хабаровского края» на территории Хабаровского края действует 18 природных пожаров на общей площади 11843,2 га, из них 2 локализовано на площади 1,3 га.

- Ванинский МР (КПО-3) 1 пожар на площади 190 га;

- Комсомольский МР (КПО-4) 2 пожара на площади 42 га;

- Советско Гаванский МР (КПО-3) 1 пожар на площади 0,3 га, локализован на площади 0,3 га;

- Солнечный МР (КПО-3) 2 пожара на площади 11 га, из них 1 локализован на площади 1 га;

- Ульчский МР (КПО-4) 2 пожара на площади 1,9 га;

В зоне контроля лесных пожаров зарегистрировано 10 природных пожаров на площади 11598 га:

- Нанайский МР (КПО-3) Анюйское лесничество, действует на площади 9763 га;

- Тугуро-Чумиканский МР (КПО-3) Чумиканское лесничество, действует на площади 98 га;

- Аяно-Майский (КПО-2) Аянское лесничество, действует 3 пожара на площади 146 га;

- Охотский (КПО-3) Охотское лесничество, действует 5 пожаров на площади 1591 га;

Гидрометеорологическая обстановка на территории края в норме.

Административные районы осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск дождь юго-западный 5-10 м/с от +12ºС до +14ºС от +16ºС до +18ºС Южные районы дожди, местами сильные южный 7-12 м/с от +10ºС до +15ºС от +15ºС до +22ºС Центральные районы дожди, местами сильные южный, восточный 7-14 м/с от +3ºС до +15ºС от +10ºС до +20ºС Северные районы дожди (Аяно-Майский район – местами сильные) восточный, северо-восточный 8-14 м/с, на побережье Охотского моря порывы до18 м/с от +2ºС до +13ºС от +5ºС до +20ºС

За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано.

Гидрологическая обстановка. На реках края продолжается преимущественно спад уровней воды.

На Амуре у г. Хабаровска температура воды 18,2˚С, в течение двух суток ожидается спад уровня воды на 20-25 см.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в норме.

Радиационный фон не превышен.