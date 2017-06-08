Об этом рассказал мэр краевого центра Александр Соколов во время объезда. Градоначальник посетил самые важные объекты дорожного строительства. На улице Донской сейчас ведутся подготовительные работы. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
В пойме реки Черной в первую очередь необходимо заниматься водоотведением – местность заболочена. В строительство этого участка дороги от площадки «Авангард» до проспекта 60-летия Октября будет вложено около 200 миллионов рублей. Протяженность участка – 2,5 км. Его выполнят в асфальтовом покрытии, ширина проезжей части составит 8 метров.
Будут обустроены тротуары, ливневая канализация. Здесь установят опоры освещения, шесть светофоров и произведут ремонт мостового перехода. На участке появится 700 метров пешеходных ограждений. Открыть рабочее движение планируется до 20 сентября. Потом строители еще будут доделывать тротуары и благоустройство, не мешая транспортному потоку.
Таким образом, от проспекта 60-летия Октября до поселка имени Горького появится комфортная и удобная трасса через этот район. «В целом в этом году мы значительно улучшим состояние дорожной сети города. Те деньги, которые заложены в бюджет, в полном объеме будут выделены для финансирования строительства этих объектов. Большое спасибо президенту России Владимиру Владимировичу Путину – это по его решению было выделено городу 593 миллиона рублей на вложение их в программу агломерации и развития ТОСЭРов», - заявил Александр Соколов журналистам.
Много работ предстоит выполнить в промышленном узле Индустриального района. Здесь дороги находятся в очень плохом состоянии. Например, на улице Автономной предстоит сделать восстановление кюветов, обустройство ливневой канализации, линий наружного освещения, разметку. Мэр посоветовал привлечь к этому участку большее количество сил, чем сейчас. Дорога здесь качественно не ремонтировалась давно, постоянные подсыпки ям и рытвин привели к тому, что полотно поднялось высоко над прилегающей территорией.
Такая же картина и на улице Сидоренко. Уже к осени здесь отремонтируют 700 метров покрытия. Строителям предстоит заменить водопропускные трубы, отремонтировать три переезда. Впрочем, в этой части промышленной зоны почти все дороги такие – когда-то они находились на балансе организаций, но теперь следить за ними некому. Эту обязанность взяли на себя городские власти.
Мэр Александр Соколов надеется, что собственники предприятий тоже будут участвовать в этой работе: «Здесь мы подставляем плечо, будем помогать. Там, где предприятия участвовать не будут, один бюджет не справится. Если задача непосильная – мы за нее браться не будем. Будут жить с теми дорогами, которые есть». Уже есть согласие руководителей ряда предприятий. Например, собственными силами промышленников будет сделано водоотведение на территории.
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