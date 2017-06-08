Более тридцати дорог будут отремонтированы в Хабаровске нынешним летом

Об этом рассказал мэр краевого центра Александр Соколов во время объезда. Градоначальник посетил самые важные объекты дорожного строительства. На улице Донской сейчас ведутся подготовительные работы. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

В пойме реки Черной в первую очередь необходимо заниматься водоотведением – местность заболочена. В строительство этого участка дороги от площадки «Авангард» до проспекта 60-летия Октября будет вложено около 200 миллионов рублей. Протяженность участка – 2,5 км. Его выполнят в асфальтовом покрытии, ширина проезжей части составит 8 метров.

Будут обустроены тротуары, ливневая канализация. Здесь установят опоры освещения, шесть светофоров и произведут ремонт мостового перехода. На участке появится 700 метров пешеходных ограждений. Открыть рабочее движение планируется до 20 сентября. Потом строители еще будут доделывать тротуары и благоустройство, не мешая транспортному потоку.

Таким образом, от проспекта 60-летия Октября до поселка имени Горького появится комфортная и удобная трасса через этот район. «В целом в этом году мы значительно улучшим состояние дорожной сети города. Те деньги, которые заложены в бюджет, в полном объеме будут выделены для финансирования строительства этих объектов. Большое спасибо президенту России Владимиру Владимировичу Путину – это по его решению было выделено городу 593 миллиона рублей на вложение их в программу агломерации и развития ТОСЭРов», - заявил Александр Соколов журналистам.

Много работ предстоит выполнить в промышленном узле Индустриального района. Здесь дороги находятся в очень плохом состоянии. Например, на улице Автономной предстоит сделать восстановление кюветов, обустройство ливневой канализации, линий наружного освещения, разметку. Мэр посоветовал привлечь к этому участку большее количество сил, чем сейчас. Дорога здесь качественно не ремонтировалась давно, постоянные подсыпки ям и рытвин привели к тому, что полотно поднялось высоко над прилегающей территорией.

Такая же картина и на улице Сидоренко. Уже к осени здесь отремонтируют 700 метров покрытия. Строителям предстоит заменить водопропускные трубы, отремонтировать три переезда. Впрочем, в этой части промышленной зоны почти все дороги такие – когда-то они находились на балансе организаций, но теперь следить за ними некому. Эту обязанность взяли на себя городские власти.

Мэр Александр Соколов надеется, что собственники предприятий тоже будут участвовать в этой работе: «Здесь мы подставляем плечо, будем помогать. Там, где предприятия участвовать не будут, один бюджет не справится. Если задача непосильная – мы за нее браться не будем. Будут жить с теми дорогами, которые есть». Уже есть согласие руководителей ряда предприятий. Например, собственными силами промышленников будет сделано водоотведение на территории.