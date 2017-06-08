В Хабаровском крае стартовал второй Дальневосточный молодёжный форум «Амур»

7 июня в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края стартовал второй Дальневосточный молодежный форум «Амур». Его основной площадкой стала территория опережающего развития ГЛК «Холдоми». Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

В Хабаровском крае стартовал второй Дальневосточный молодежный форум «Амур»

Гостей форума поприветствовали заместитель Председателя Правительства Хабаровского края Александр Федосов, начальник контрольного департамента Полномочного Представителя Президента РФ в ДФО Александр Бусоргин, руководитель департамента инфраструктурных проектов Агентства стратегических инициатив Юлия Гудач.

«Мы очень рады, что второй год подряд в Хабаровском крае проходит Дальневосточный молодежный форум «Амур». Сегодня развитие Дальнего Востока обозначено как приоритет XXI века. И в этом развитии мы, безусловно, делаем ставку на молодежь, ведь именно молодежь в свое время строила города Комсомольск-на-Амуре и Амурск, поднимала целину. Желаю, чтобы на «Холдоми» вы смогли научиться, обменяться ценным опытом, найти ответы на вопросы и в конечном счете реализовать все свои проекты», - сказал Александр Федосов.

В Хабаровском крае стартовал второй Дальневосточный молодежный форум «Амур»

В завершении церемонии был торжественно зажжен так называемый «световой артефакт» – большое слово «Амур», составленное из лампочек, символизирующих идеи, которые участники проработают на форумных площадках. Также Александр Федосов символически ударил в корабельную рынду, дав старт второму Дальневосточному форуму.

Напомним, что второй «Амур» пройдет в две смены с 7 по 21 июня. Первая – «Форсайт на Амуре» – будет посвящена формированию повестки Дальнего Востока в Национальной технологической инициативе (НТИ). Для обсуждения вопросов, связанных с внедрением новых технологий в ДФО, прибыли более 200 участников и экспертов из Хабаровского края, Приморья, Амурской области, ЕАО, Камчатского края, Чукотского автономного округа, Республики Саха (Якутия), Сахалинской области, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутской области, Московской области и Рязанской области.

Вторая смена, как и в прошлом году, носит название «Дальневосточный характер». Ее участники представят и защитят различные проекты, посвященные развитию волонтерства, социально-ориентированных НКО, экологии, молодежного предпринимательства и др. Авторам лучших инициатив будут выделены федеральные гранты на общую сумму 3 млн рублей.