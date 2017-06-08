В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 9 июня 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
9 июня
Кировский район. Творческая программа «Если будет Россия, значит, буду и я!», посвященная Дню России. Центр детского творчества «Радуга талантов», ул. Запарина, 127. 11.00. Информация по тел. 41-95-18. Онищук Ирина Игоревна.
Краснофлотский район. Викторина «С чего начинается Родина», выставка детских рисунков «Россия – родина моя». Центр работы с населением «Диалог», ул. Ильича, 3. 11.00. Информация по тел. 79-07-42. Савчук Наталья Анатольевна.
Индустриальный район. Игровая программа «Праздник двора». Жилмассив, ул. Суворова, 30 и 34. 12.00. Информация по тел.: 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.
Краснофлотский район. Концертная программа для населения «Я горжусь тобой страна!». Центр работы с населением «Диалог», ул. Руднева, 35. 16.00. Информация по тел. 79-07-42. Савчук Наталья Анатольевна.
Железнодорожный район. Соревнование по футболу среди дворовых команд. Спортивная площадка, ул. Костромская, 54. 16.00. Информация по тел. 37-73-59. Бердичевская Елена Алексеевна.
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