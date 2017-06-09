Оперативная информация на 9 июня 2017 года от администрации Хабаровского края

За прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло. На контроле чрезвычайных ситуаций нет. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Пожары в населенных пунктах. За прошедшие сутки в населенных пунктах зарегистрировано пожаров – 8 (АППГ – 8), в жилом секторе – 7 (АППГ – 5), на производственных объектах – нет (АППГ – нет), на прочих объектах – 1 (АППГ – 3). Погибших – нет (АППГ – нет), травмированных – нет (АППГ – нет), спасенных – нет (АППГ – нет), эвакуированных – нет (АППГ – нет).

Природные пожары. По состоянию на 07.30 09.06.2017 г. по данным РПДУ «Управление лесами Правительства Хабаровского края» на территории Хабаровского края действует 12 природных пожаров на общей площади 12808 га, из них 3 локализовано на площади 1233 га.

- Ванинский МР (КПО-1) 1 пожар локализован на площади 400 га;

- Комсомольский МР (КПО-2) 1 пожар локализован на площади 750 га;

- Солнечный МР (КПО-2) 1 пожар локализован на площади 83 га.

В зоне контроля лесных пожаров зарегистрировано 9 природных пожаров на площади 11575 га:

- Нанайский МР (КПО-1) Анюйское лесничество, действует 1 пожар на площади 9837 га;

- Аяно-Майский (КПО-1) Аянское лесничество, действует 3 пожара на площади 146 га;

- Охотский (КПО-1) Охотское лесничество, действует 5 пожаров на площади 1592 га.

В общий учет Управления лесами Правительства Хабаровского края данные пожары не внесены, решениями комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ Правительства Хабаровского края (№42 от 22.05.17 г., №45 от 29.05.17 г., №49 от 02.06.2017 г., №50 от 05.06.2017г., №52 от 06.06.2017 г.), работы по их тушению не производятся. Наблюдение за развитием данных природных пожаров осуществляется КГСАУ «Дальневосточная база авиационной охраны лесов».

С начала пожароопасного периода 2017 г. зарегистрировано 211 природных пожаров на общей площади 23126 га (15601 га – лесная, 7525 га – нелесная). За аналогичный период прошлого года на территории края зарегистрировано 192 природных пожара на площади 42079 га.

В территориальные подразделения ГПН поступило и зарегистрировано в КРСП 211 сообщений о лесных пожарах. С целью установления виновных лиц проводится проверка в рамках уголовного законодательства. С начала пожароопасного периода возбуждено 368 административных дел в отношении граждан, проводящих сжигание сухой растительности.

Сведения о дорожно-транспортных происшествиях. На территории края зарегистрировано 5 ДТП, пострадавших – 4, погибших - 1. На ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 5 раз.

Гидрометеорологическая обстановка на территории края.

Административные районы осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск дождь северо-восточный 5-11 м/с от +10ºС до +12ºС от +15ºС до +17ºС Южные районы ночью дожди, местами сильные дожди, днем дожди западный 7-12 м/с от +7ºС до +13ºС от +15ºС до +20ºС Центральные районы дожди, местами сильные северо-восточный, северный 7-14 м/с от +2ºС до +12ºС от +7ºС до +17ºС Северные районы дожди, местами сильные дожди северо-восточный, северный 8-16 м/с, на побережье Охотского моря порывы до19 м/с. от +1ºС до +11ºС от +4ºС до +15ºС

За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано.

Гидрологическая обстановка. Наибольшее количество осадков выпало в северных и западных районах края (рр. Бурея, Мая, Уда), на реках Хабаровского района (рр. Тунгуска, Урми, Беренджа, Кур).

Небольшие подъемы уровней воды на 45 см/сутки отмечаются на р. Урми у метстанции Верховье Урми.

На остальных реках Приамурья преобладает спад.

На Амуре у г. Хабаровска температура воды 18,0˚С, в течение двух суток ожидается спад уровня воды на 5-10 см.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в норме.

Радиационный фон не превышен.