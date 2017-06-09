Группа компаний "Инженерно-технический центр "Подъемно-транспортные механизмы" планирует построить в Хабаровском крае завод по сборке автомобильной крановой техники, сообщил владелец ГК Юрий Колбин.
"На существующих производственных площадках мы начали сборку опытных образцов новой модели автомобильного крана пятого поколения. Намерены построить завод по сборке этой техники, определяемся с местом размещения", - сказал Ю.Колбин после презентации модели крана в четверг.
По его словам, в качестве одной из потенциальных локаций под будущий завод рассматривается площадка "Ракитное" территории опережающего развития "Хабаровск", под проект необходимо не менее 5 тыс. кв. метров. Ю.Колбин уточнил, что новое производство с 10 линиями по сборке кранов рассчитано на одновременный выпуск до 10 единиц техники. Сумму вложений в проект и сроки реализации он не уточнил. "Интерфакс-Дальний Восток"
Предыдущие новости
- Оперативная информация на 9 июня 2017 года от администрации Хабаровского края - 08/06/2017 23:32
- Хабаровчане смогут сдать кровь за подарки - 08/06/2017 22:45
- Информация городской диспетчерской службы на 9 июня 2017 - 08/06/2017 21:58
- План основных мероприятий города Хабаровска на 9 июня 2017 года - 08/06/2017 07:32
- В Хабаровском крае стартовал второй Дальневосточный молодёжный форум «Амур» - 08/06/2017 03:40