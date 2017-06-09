Завод по сборке крановой техники построят в Хабаровском крае

Группа компаний "Инженерно-технический центр "Подъемно-транспортные механизмы" планирует построить в Хабаровском крае завод по сборке автомобильной крановой техники, сообщил владелец ГК Юрий Колбин.

"На существующих производственных площадках мы начали сборку опытных образцов новой модели автомобильного крана пятого поколения. Намерены построить завод по сборке этой техники, определяемся с местом размещения", - сказал Ю.Колбин после презентации модели крана в четверг.

По его словам, в качестве одной из потенциальных локаций под будущий завод рассматривается площадка "Ракитное" территории опережающего развития "Хабаровск", под проект необходимо не менее 5 тыс. кв. метров. Ю.Колбин уточнил, что новое производство с 10 линиями по сборке кранов рассчитано на одновременный выпуск до 10 единиц техники. Сумму вложений в проект и сроки реализации он не уточнил. "Интерфакс-Дальний Восток"