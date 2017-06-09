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В Хабаровском крае готовятся отметить главный праздник страны – День России. Основные торжественные, культурно-массовые и спортивные мероприятия в краевой столице запланированы на 12 июня. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

На Комсомольской площади в полдень стартует фотоквест «Мой дом - Хабаровск» по историческим объектам и достопримечательностям города. К участию приглашаются молодые люди от 14 до 30 лет. При выполнении заданий на знание памятных дат, исторических событий архитектурных строений им понадобятся фотоаппараты или сотовые телефоны с камерами.

В 13.00 на площади перед краевым Дворцом дружбы «Русь» откроется ежегодный региональный фестиваль народной музыки и песни «Карагод». Участие в нем примут 32 коллектива из Хабаровска и семи муниципальных районов края. Для гостей подготовлена ярмарка-выставка изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.

В туристическом комплексе «Заимка» состоится краевой фестиваль художественных ремесел и фольклора «Мы - россияне». Зрителей ждут мастер-классы, художественные выставки, концертная программа. Начало мероприятия в 16.00.

Представители молодежных организаций подготовили для хабаровчан флешмоб «Россия - едина». Ровно в 17.00 на площади «Город воинской славы» участники акции выстроятся в границах начерченной карты России, символизируя идею многонациональной страны.

Завершится праздничный день в краевой столице тематическим лазерным шоу на городских прудах.

Во всех муниципальных образованиях края ко Дню России также запланированы торжественные мероприятия. К примеру, в Советско-Гаванском районе пройдут праздничное шествие и митинг, в Солнечном районе организован фольклорный праздник «Славься, русская земля», в Ульчском - театрализованное представление «Храни себя, Россия», в Нанайском – фестиваль славянской культуры «Живой родник», Верхнебуреинский район проведет фестиваль «Карусель Дружбы». Кроме того, в преддверии праздника в районах проходят торжественные собрания, приемы, встречи с трудовыми коллективами, ветеранами, молодежью, тематические выставки и конкурсы.

В Комсомольске-на-Амуре празднование Дня России совпадет с 85-й годовщиной образования города. Здесь подготовлена обширная программа. 12 июня пройдет фестиваль «Кухня народов мира», городской «Парад колясок», торжественная церемония вручения паспортов юным комсомольчанам, большой праздничный концерт.

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